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«Веном 2» побил рекорд по сборам за первый день проката

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © PR-служба фильма «Веном-2»

Вторая часть фильма «Веном» вышла в прокат 30 сентября, за первый же день картина собрала в прокате России и СНГ 221 миллион рублей, что стало рекордной суммой для киностудии Sony Pictures, сообщила PR-служба фильма.

«Это лучший стартовый результат среди всех фильмов студии Sony Pictures за все время. Также это лучшие сборы четверга с момента возобновления работы кинотеатров», — говорится в сообщении.

Действие «Венома 2» происходят более чем через год после событий первого фильма. Журналист Эдди Брок пытается приспособиться к жизни в качестве хозяина инопланетного симбиота Венома, который наделяет его сверхчеловеческими способностями.

Брок пытается возродить свою карьеру и берет интервью у серийного убийцы Клетуса Касади, который по воле случая становится хозяином Карнажа и сбегает из тюрьмы после неудавшейся казни.

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Топ комментариев

Uynachalnica

Скорее уберут советское, а остальное на откуп бизнецменам! Иначе зачем менять, то что уже есть хорошее?...

Gunja

И правильно! Сколько уже можно экономить на самых обездоленных?!

mogaleksej

Таки пускай Европа добывает свой газ ... или ищет конкурентов российскому газу. Вас почему то не возмущает...

slavaynin

Евросоюз должен занять жёсткую позицию и вмерзнуть)
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