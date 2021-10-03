«Веном 2» побил рекорд по сборам за первый день проката

Вторая часть фильма «Веном» вышла в прокат 30 сентября, за первый же день картина собрала в прокате России и СНГ 221 миллион рублей, что стало рекордной суммой для киностудии Sony Pictures, сообщила PR-служба фильма.

«Это лучший стартовый результат среди всех фильмов студии Sony Pictures за все время. Также это лучшие сборы четверга с момента возобновления работы кинотеатров», — говорится в сообщении.

Действие «Венома 2» происходят более чем через год после событий первого фильма. Журналист Эдди Брок пытается приспособиться к жизни в качестве хозяина инопланетного симбиота Венома, который наделяет его сверхчеловеческими способностями.

Брок пытается возродить свою карьеру и берет интервью у серийного убийцы Клетуса Касади, который по воле случая становится хозяином Карнажа и сбегает из тюрьмы после неудавшейся казни.