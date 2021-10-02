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США перебросят в Европу истребители пятого поколения

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © U.S. Department of Defense

Соединенные Штаты перебросят в Англию эскадрилью из 27 истребителей пятого поколения F-35A. Размещение самолетов начнется этой зимой, сообщается на сайте ВВС США.

Самые современные истребители будут базироваться на аэродроме Лейкенхит в 113 километрах к северо-востоку от Лондона и войдут в состав 495-й эскадрильи. Это будет первое постоянное место базирования таких самолетов за пределами США.

В настоящее время на авиабазе размещены американские истребители F-15 в составе двух эскадрилий. Пока неизвестно, останутся ли этим самолеты под Лондоном или же будут переведены на другие военные базы.

Страны-члены НАТО в течение ближайших нескольких лет развернут на 12 базах в Европе в общей сложности 450 истребителей F-35 национальных ВВС. Кроме США, свои эскадрильи F-35 получат Британия, Нидерланды, Дания, Италия, Норвегия, Бельгия и Польша.

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Топ комментариев

Uynachalnica

Скорее уберут советское, а остальное на откуп бизнецменам! Иначе зачем менять, то что уже есть хорошее?...

Gunja

И правильно! Сколько уже можно экономить на самых обездоленных?!

mogaleksej

Таки пускай Европа добывает свой газ ... или ищет конкурентов российскому газу. Вас почему то не возмущает...

slavaynin

Евросоюз должен занять жёсткую позицию и вмерзнуть)
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