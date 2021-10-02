США перебросят в Европу истребители пятого поколения

Соединенные Штаты перебросят в Англию эскадрилью из 27 истребителей пятого поколения F-35A. Размещение самолетов начнется этой зимой, сообщается на сайте ВВС США.

Самые современные истребители будут базироваться на аэродроме Лейкенхит в 113 километрах к северо-востоку от Лондона и войдут в состав 495-й эскадрильи. Это будет первое постоянное место базирования таких самолетов за пределами США.

В настоящее время на авиабазе размещены американские истребители F-15 в составе двух эскадрилий. Пока неизвестно, останутся ли этим самолеты под Лондоном или же будут переведены на другие военные базы.

Страны-члены НАТО в течение ближайших нескольких лет развернут на 12 базах в Европе в общей сложности 450 истребителей F-35 национальных ВВС. Кроме США, свои эскадрильи F-35 получат Британия, Нидерланды, Дания, Италия, Норвегия, Бельгия и Польша.