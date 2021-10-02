Навальный стал лауреатом польской премии

Российский оппозиционер Алексей Навальный стал лауреатом премии «Рыцарь свободы», учрежденной польским фондом имени Казимира Пулавского, об этом сообщается на сайте организации.

Премия «Рыцарь свободы» вручается с 2005 года людям, «которые внесли значительный вклад в продвижение демократии, свободы и равенства во всем мире». Церемония вручения премии пройдет в Варшаве 5 октября.

Единственным россиянином, который ранее получал эту польскую премию, был Михаил Ходорковский. Ожидается, что на церемонии вместо Навального будут присутствовать его ближайшие соратники.

Ранее в этом году Навальный, который сейчас отбывает наказание в колонии, стал лауреатом премии фонда Бориса Немцова и премии Женевского форума по правам человека.