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Дела Навального
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Навальный стал лауреатом польской премии

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Мосгорсуда

Российский оппозиционер Алексей Навальный стал лауреатом премии «Рыцарь свободы», учрежденной польским фондом имени Казимира Пулавского, об этом сообщается на сайте организации.

Премия «Рыцарь свободы» вручается с 2005 года людям, «которые внесли значительный вклад в продвижение демократии, свободы и равенства во всем мире». Церемония вручения премии пройдет в Варшаве 5 октября.

Единственным россиянином, который ранее получал эту польскую премию, был Михаил Ходорковский. Ожидается, что на церемонии вместо Навального будут присутствовать его ближайшие соратники.

Ранее в этом году Навальный, который сейчас отбывает наказание в колонии, стал лауреатом премии фонда Бориса Немцова и премии Женевского форума по правам человека.

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Политика #Россия #Мир
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Uynachalnica

Скорее уберут советское, а остальное на откуп бизнецменам! Иначе зачем менять, то что уже есть хорошее?...

Gunja

И правильно! Сколько уже можно экономить на самых обездоленных?!

mogaleksej

Таки пускай Европа добывает свой газ ... или ищет конкурентов российскому газу. Вас почему то не возмущает...

slavaynin

Евросоюз должен занять жёсткую позицию и вмерзнуть)
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