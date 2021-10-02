Путин наградил орденом главу Кузбасса

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Дружбы главы Кемеровской области Сергея Цивилева за вклад в развитие региона, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«За большой вклад в социально-экономическое развитие Кемеровской области — Кузбасса наградить орденом Дружбы Цивилева Сергея Евгеньевича — губернатора Кемеровской области — Кузбасса», — говорится в документе.

Цивилева назначили временно исполняющим обязанности губернатора Кемеровской области 1 апреля 2018 года, он сменил на этом посту Амана Тулеева, досрочно ушедшего в отставку.

В сентябре того же года Цивилев был избран губернатором Кемеровской области в ходе досрочных выборов, набрав по итогам голосования 81,29%. 21 сентября глава региона исполнилось 60 лет.