Карпин усилил сборную России игроком «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев присоединится к сборной России по футболу, сообщает пресс-служба национальной команды.

«Соответствующий вызов уже оформлен и отправлен в московский клуб», — говорится в сообщении сборной России. Бакаев был включен в расширенный состав национальной команды, но изначально не вошел в итоговый состав, который объявили 27 сентября.

Футболист будет дозаявлен на матчи отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года против Словакии и Словении, которые пройдут 8 и 11 октября. В этом сезоне Бакаев принял участие в девяти матчах «Спартака» в РПЛ и набрал два балла за результативные передачи.

Сборная России по футболу занимает второе место в группе Н. В активе у команды 13 очков, она уступает Хорватии, которая имеет аналогичное количество очков, но возглавляет таблицу по разнице забитых и пропущенных мячей.