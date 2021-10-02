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Карпин усилил сборную России игроком «Спартака»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Светлана Бекетова / CC BY-SA 3.0

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев присоединится к сборной России по футболу, сообщает пресс-служба национальной команды.

«Соответствующий вызов уже оформлен и отправлен в московский клуб», — говорится в сообщении сборной России. Бакаев был включен в расширенный состав национальной команды, но изначально не вошел в итоговый состав, который объявили 27 сентября.

Футболист будет дозаявлен на матчи отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года против Словакии и Словении, которые пройдут 8 и 11 октября. В этом сезоне Бакаев принял участие в девяти матчах «Спартака» в РПЛ и набрал два балла за результативные передачи.

Сборная России по футболу занимает второе место в группе Н. В активе у команды 13 очков, она уступает Хорватии, которая имеет аналогичное количество очков, но возглавляет таблицу по разнице забитых и пропущенных мячей.

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Uynachalnica

Скорее уберут советское, а остальное на откуп бизнецменам! Иначе зачем менять, то что уже есть хорошее?...

Gunja

И правильно! Сколько уже можно экономить на самых обездоленных?!

mogaleksej

Таки пускай Европа добывает свой газ ... или ищет конкурентов российскому газу. Вас почему то не возмущает...

slavaynin

Евросоюз должен занять жёсткую позицию и вмерзнуть)
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