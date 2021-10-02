Космический зонд передал первый снимок Меркурия

Космический зонд BepiColombo передал свое первое изображение поверхности Меркурия, сообщает Европейское космическое агентство.

Совместная европейско-японская миссия BepiColombo запечатлела вид Меркурия 1 октября 2021 года, когда космический аппарат пролетел мимо планеты, отмечается в сообщении. Снимок сделали, когда зонд находился в 2418 километрах от Меркурия.

На черно-белом снимке с разрешением 1024x1024 пикселя запечатлена часть северного полушария Меркурия, где расположены кратеры Кальвино и Лермонтов, а также равнина Сихту. При этом фото — не единственное, остальные будут переданы на Землю в ближайшее время.

Hello, Mercury!



This splendid view of part of Mercury's northern hemisphere was captured by @ESA_MTM about 10 mins after #MercuryFlyby close approach, from a distance of 2420km. https://t.co/jjGKrsQXDH#ExploreFarther pic.twitter.com/EMhMJ5tKiN — Bepi (@ESA_Bepi) October 2, 2021

Миссия BepiColombo предусматривает вывод на орбиту Меркурия сразу двух аппаратов — Mercury Planetary Orbiter и Mercury Magnetospheric Orbiter. При этом на стабильную орбиту вокруг планеты зонд сможет выйти только в 2025 году.