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Космический зонд передал первый снимок Меркурия

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ESA

Космический зонд BepiColombo передал свое первое изображение поверхности Меркурия, сообщает Европейское космическое агентство.

Совместная европейско-японская миссия BepiColombo запечатлела вид Меркурия 1 октября 2021 года, когда космический аппарат пролетел мимо планеты, отмечается в сообщении. Снимок сделали, когда зонд находился в 2418 километрах от Меркурия.

На черно-белом снимке с разрешением 1024x1024 пикселя запечатлена часть северного полушария Меркурия, где расположены кратеры Кальвино и Лермонтов, а также равнина Сихту. При этом фото — не единственное, остальные будут переданы на Землю в ближайшее время.

Миссия BepiColombo предусматривает вывод на орбиту Меркурия сразу двух аппаратов — Mercury Planetary Orbiter и Mercury Magnetospheric Orbiter. При этом на стабильную орбиту вокруг планеты зонд сможет выйти только в 2025 году.

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