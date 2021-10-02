Популярная игра сожгла геймерам видеокарты

Многопользовательская игра New World после запуска на компьютерах геймеров в некоторых случаях выводит из строя видеокарты.

Первыми о выходе из строя редакционной видеокарты во время теста New World написали журналисты портала WinFuture, которые использовали топовое решение от компании NVIDIA. Их видеокарта GeForce RTX 3090 сгорела во время настройки графики в меню.

Позднее стали появляться сообщения о поломках от пользователей оборудования других производителей — в частности, AMD. По мнению специалистов, проблема возникает на фоне сильнейшей нагрузки на оборудование, пишет PC Gamer.

Дело в том, что New World допускает отображение неограниченной частоты кадров. В результате топовые видеокарты испытывали экстремальную нагрузку в попытке достичь «оптимальной» производительности.

В частности, пользователи заметили, что перед выходом видеокарт из строя вентиляторы устройств переходили на максимальный режим работы. При этом разработчики игры пока никак не подтвердили наличие ошибки.

Игра от Amazon New World вышла в Steam 28 сентября и на старте обогнала CS:GO и Dota 2 по числу игроков в онлайне. Ее события развиваются в фэнтезийном мире. Игроку предстоит стать героем, который потерпел крушение на острове Aeternum.