Парень из Томска шантажировал знакомую обнаженными фото из соцсети

Молодой человек скопировал обнаженные фотографии своей знакомой из социальных сетей и потребовал с нее деньги, чтобы снимки не увидели ее родственники, сообщила в субботу пресс-служба ГУ МВД по Томской области.

Женщина обратилась в полицию с заявлением, что ее шантажирует 19-летний парень. Он скопировал ее фотографии из группы для знакомств в социальных сетях. На снимках потерпевшая была обнажена.

По информации полиции, молодой человек потребовал с женщины более 5 тысяч рублей, чтобы интимные фотографии не попали на всеобщее обозрение, в том числе ее родственникам. Потерпевшая платить не стала и обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 163 УК РФ (вымогательство). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.