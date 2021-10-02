НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Китайцы посчитали Путина мировым секс-символом

Источник:
Sibnet.ru
170 2
Фото: © пресс-служба президента РФ

Китайцы обратили внимание на крепкое здоровье российского президента Владимира Путина и назвали его мировым секс-символом.

Путин является мечтой миллионов женщин по всему миру, так как имеет обаяние и ведет здоровый образ жизни. Его любят не только россиянки, но и многие иностранки, пишут пользователи китайской социальной сети WeChat.

«Причина, по которой российский президент в 69 лет может похвастаться крепким здоровьем, тесно связана с его любовью к спорту. Вывод напрашивается сам собой: хотите иметь здоровое тело — уделяйте внимание физическим упражнениям», — отмечается в материале.

Также указывается, что Путин нередко удивляет россиян хорошим здоровьем. Например, в январе этого года президент России окунулся в прорубь, приняв участие в крещенских купаниях, а недавно отправился в сибирскую тайгу, где жил в палатке.

Еще по теме
Лукашенко назвал условие своего вечного президентства
Пропавшего Саакашвили задержали в Грузии
Лукашенко ответил на вопрос о присоединении Белоруссии к России
Раскрыты подробности переговоров Путина и Эрдогана
смотреть все
Политика #Мир #Россия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Парень из Томска шантажировал знакомую обнаженными фото из соцсети
Молодой мужчина в Новосибирске спросонья убил гостя
Лебеди раньше времени прилетели на Алтай на зимовку
Туристы показали красоты Алтая под снегом
Самое популярное
Энтузиасты выпустили модификацию сиквела S.T.A.L.K.E.R.
Игра Life is Strange обзаведется современной графикой
Европу призвали объявить России «газовую войну»
Путин пообещал новую поддержку семьям с детьми
Обсуждение (2)
Картина дня
Лукашенко назвал условие своего вечного президентства
Китайцы посчитали Путина мировым секс-символом
Россия завершит испытания подлодки «Судного дня»
Россияне купили рекордное число новых iPhone 13
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Самое обсуждаемое
34
Правительство выступило против снижения пенсионного возраста
20
Лавров и Шойгу отказались от думских мандатов «Единой России»
18
Путин пообещал новую поддержку семьям с детьми
17
Путин перечислил главных врагов России
17
Слава Марлоу назвал Новосибирск умирающим городом
Sibnet.Ru