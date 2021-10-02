Китайцы посчитали Путина мировым секс-символом

Китайцы обратили внимание на крепкое здоровье российского президента Владимира Путина и назвали его мировым секс-символом.

Путин является мечтой миллионов женщин по всему миру, так как имеет обаяние и ведет здоровый образ жизни. Его любят не только россиянки, но и многие иностранки, пишут пользователи китайской социальной сети WeChat.

«Причина, по которой российский президент в 69 лет может похвастаться крепким здоровьем, тесно связана с его любовью к спорту. Вывод напрашивается сам собой: хотите иметь здоровое тело — уделяйте внимание физическим упражнениям», — отмечается в материале.

Также указывается, что Путин нередко удивляет россиян хорошим здоровьем. Например, в январе этого года президент России окунулся в прорубь, приняв участие в крещенских купаниях, а недавно отправился в сибирскую тайгу, где жил в палатке.