Лебеди раньше времени прилетели на Алтай на зимовку

Первые лебеди прилетели зимовать в Алтайский край, группу птиц заметили на водоемах Бийска.

«Пернатых заметили в Бийске. Около десятка птиц приземлились на Бии, в районе понтонного моста. Обычно птицы прилетают в регион в ноябре, столь раннее прибытие – большая редкость», – говорится в сообщении сообщества Barnaul22 «ВКонтакте»

По словам орнитологов, лебеди ориентируются на погодные условия, а потому их ранний прилет, скорее всего, предвещает раннюю зиму.

Сотни лебедей ежегодно прилетают на незамерзающий озера Алтайского края, чтобы перезимовать. Еще в 1973 году в Советском районе создали Лебединый заказник. Здесь расположены небольшие незамерзающие всю зиму озера, со дна которых бьют ключи, даже в сильные морозы сохраняющую температуру 4-6 градусов выше ноля.

Это единственное в России место, куда массово на зимовку прилетают лебеди-кликуны. При этом остается загадкой — откуда именно прилетают сотни птиц.