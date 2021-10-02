Лукашенко назвал условие своего вечного президентства

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в случае давления Запада будет защищать независимость страны даже ценой своей жизни. По его словам, он не собирается быть президентом до смерти, но все будет зависеть от ситуации в государстве.

«Должен быть мир и покой, чтобы не разрушилось то, что я создавал как первый президент Беларуси. Если вы нас будете атаковать, постоянно нас бомбить, лишать своего слова, своего лица и своей независимости, я буду вечным президентом. Я буду защищать то, что я создал вместе с белорусским народом, даже ценой своей жизни», — сказал Лукашенко.

Белорусский лидер прокомментировал вопрос журналиста CNN, который уточнил, когда тот собирается уйти в отставку. В ответ Лукашенко подчеркнул, что 27 лет «служил народу» и готов работать дальше.

«Если вы, ваши патроны на Западе не будут вмешиваться откуда угодно в нашу ситуацию и мы будем чувствовать себя уверенно и спокойно, как суверенное независимое государство, как народ, который заслужил быть суверенным и независимым, поверьте, все случится раньше, чем вы думаете», — уточнил он.

После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились.