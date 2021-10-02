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Туристы показали красоты Алтая под снегом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © https://www.instagram.com/kosheldaria/

Туристы, путешествующие по самым знаковым достопримечательностям Горного Алтая, поделись снимками красивейших мест региона под снегом. Фотографии они опубликовали на своих страницах в социальных сетях.

Так, путешественница из Москвы показала кадры знаменитого Гейзерового озера, расположенного недалеко от поселка Акташ. Оно находится у подножья Северо-Чуйского Хребта, высота над уровнем моря — 1370 метров.

Несмотря на название, никаких гейзеров на дне озера нет. Вода всегда прозрачная, спокойная, не замерзает зимой. Озеро подпитывают родники, поверхность дна состоит из смеси голубой глины и песка, которая при увеличении притока воды из родников поднимается и оседает на дне, образуя причудливые узоры, похожие на те, что оставляют гейзеры на поверхности земли.

Ни возраст, ни происхождение озера, учёные пока не назвали, туристы обнаружили этот водоем совсем недавно. По одной из версий, он образовался в результате Чуйского землетрясения 2003 года.

Кроме того, путешественница опубликовала пейзажи так называемого Марса. Это место было названо из-за красно-оранжевого цвета гор и почти полного отсутствия растительности. Подобные пейзажи характерны для четвертой планеты Солнечной системы.

Другие пользователи опубликовали заснеженные снимки фотографий со скоростной канатной дороги с горы Малая Синюха на курорте «Манжерок», а также Чуйского тракта с видом на покрытые снегом горные вершины. Эта трасса проходит от Новосибирской области через Алтайский край и всю Республику Алтай до границы с Монголией, входит в пятерку красивейших дорог мира.


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