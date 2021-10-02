Российские боевые машины получат покрытие-хамелеон

Боевые машины российской армии получат покрытие-хамелеон, способное менять окраску в зависимости от окружающего ландшафта.

Опытный образец маскировочного покрытия создан на основе электрохромных материалов, которое меняет цвет в зависимости от окружающего ландшафта. Сейчас ведутся испытания опытных образцов покрытия на макетах техники.

Комплекс маскировки состоит из отдельных небольших пластин с электрохромным покрытием, что позволяет ему создавать различные зрительные образы, которые не только копируют цвет окружающего ландшафта, но и его структуру.

Информацию об окружающей обстановке система собирает с помощью видеокамер. Изображение анализируется вычислительным комплексом с точки зрения цвета и структуры, и затем покрытие подстраивается под окружающую действительность.

Скорость реакции маскировки на изменения среды составляет доли секунды, это не позволит эффективно работать оптическим приборам противника. Покрытием планируется оснащать различную бронетехнику — от боевых машин пехоты до танков.