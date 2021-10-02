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Омулевых рецидивистов поймали в Бурятии с 22 мешками рыбы

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ГУ МВД по Бурятии

Полиция задержала двоих продавцов омуля, а затем разыскала рыбаков, которые незаконно вылавливали байкальскую рыбу. Все подозреваемые в преступлении ранее привлекались к уголовной ответственности, сообщается на сайте ГУ МВД по Бурятии.

В среду, 29 сентября полиция остановила автомобиль, откуда выбежали и  скрылись в лесу двое молодых людей. В их автомобиле было 22 мешка с омулем общим весом почти 700 килограммов. Такой объем оценивается ущербом государству в 8 миллионов рублей.

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Когда беглецов поймали, они рассказали, что приобрели омуль у рыбаков для продажи. Продавцы в марте были осуждены за аналогичное преступление.

Полиция разыскала рыбаков, ими оказались четверо жителей разных сел Кабанского района в возрасте от 23 до 49 лет. Все они тоже ранее привлекались к уголовной ответственности за преступления, связанные с незаконным выловом и сбытом омуля.

В ходе обысков были изъяты еще около 20 килограммов замороженного байкальского омуля, а также 31 рыболовная сеть.

По данному факту возбуждено уголовное по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 256 УК РФ (Крупный ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам». Решается вопрос об избрании двум подозреваемым меры пресечения в виде заключения под стражу, остальные находятся под подпиской о невыезде.

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Бурятия #ЧП #Происшествия
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