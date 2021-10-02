НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Новый сезон «Ледникового периода» стартует на Первом канале

Источник:
Sibnet.ru
161 0
Фото: © Максим Ли

Новый сезон «Ледникового периода» собрал 14 пар участников из знаменитостей и фигуристов. Среди звезд — самые яркие и обсуждаемые личности, например, Ксения Бородин и Даня Милохин. Шоу стартует 2 октября в эфире Первого канала.

В первом выпуске «Ледникового периода» зрители увидят, как расплачется Ксения Бородина после выступления, Агата Муцениеце разбросает на лед черные перья из своего боа, а Анна Старшенбаум примерит футуристический костюм героини компьютерной игры.

Самыми молодыми участниками проекта стали пара тиктокера Дани Милохина и фигуристки Евгении Медведевой. Перед премьерой шоу Милохин признался, что неплохо научился держаться на льду, но с поддержками дела обстоят плохо. Он уже успел уронить свою напарницу, и, судя по всему, падение увидят и телезрители.

«Не роняй – убьем!» — пригрозила Милохину Татьяна Тарасова в анонсе «Ледникового периода», выставляя оценки.

Первый выпуск проекта «Ледниковый период» покажут в субботу, 2 октября, в 17.30 в эфире Первого канала.

Еще по теме
Самый пожилой участник победил в «Голосе 60+»
Эфиры «Вечернего Урганта» временно перенесут на Байконур
Победителя «Голоса 60+» выберут в прямом эфире Первого канала
Моргенштерн стал ведущим на федеральном канале
смотреть все
Культгид #Мир ТВ
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Появились фотографии внутренних помещений омского ЛДС
Глава Кузбасса попросил помощи Путина для аэропорта в Шерегеше
Археологи СФУ спасут древний курган в Красноярске
Нового главу департамента транспорта назначили в Новосибирске
Самое популярное
Энтузиасты выпустили модификацию сиквела S.T.A.L.K.E.R.
Игра Life is Strange обзаведется современной графикой
Правительство выступило против снижения пенсионного возраста
Путин пообещал новую поддержку семьям с детьми
Обсуждение (0)
Картина дня
Путин поручил создать платформу психологической помощи детям
Европу призвали объявить России «газовую войну»
Пропавшего Саакашвили задержали в Грузии
Стартовал осенний призыв в российскую армию
Самое обсуждаемое
34
Правительство выступило против снижения пенсионного возраста
20
Лавров и Шойгу отказались от думских мандатов «Единой России»
18
Путин пообещал новую поддержку семьям с детьми
17
Путин перечислил главных врагов России
17
Слава Марлоу назвал Новосибирск умирающим городом
Sibnet.Ru