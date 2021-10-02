Новый сезон «Ледникового периода» стартует на Первом канале

Новый сезон «Ледникового периода» собрал 14 пар участников из знаменитостей и фигуристов. Среди звезд — самые яркие и обсуждаемые личности, например, Ксения Бородин и Даня Милохин. Шоу стартует 2 октября в эфире Первого канала.

В первом выпуске «Ледникового периода» зрители увидят, как расплачется Ксения Бородина после выступления, Агата Муцениеце разбросает на лед черные перья из своего боа, а Анна Старшенбаум примерит футуристический костюм героини компьютерной игры.

Самыми молодыми участниками проекта стали пара тиктокера Дани Милохина и фигуристки Евгении Медведевой. Перед премьерой шоу Милохин признался, что неплохо научился держаться на льду, но с поддержками дела обстоят плохо. Он уже успел уронить свою напарницу, и, судя по всему, падение увидят и телезрители.

«Не роняй – убьем!» — пригрозила Милохину Татьяна Тарасова в анонсе «Ледникового периода», выставляя оценки.

Первый выпуск проекта «Ледниковый период» покажут в субботу, 2 октября, в 17.30 в эфире Первого канала.