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Самый пожилой участник победил в «Голосе 60+»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео

Ветеран Великой Отечественной войны, 97-летний Михаил Серебряков победил в четвертом сезоне проекта «Голос 60+». Он набрал больше всего зрительских голосов.

В финале лучших исполнителей выбирали зрители с помощью смс-голосования в прямом эфире. От каждого наставника в финал прошли по два участника, среди которых лишь один мог попасть в суперфинал.

По итогам первого этапа зрители отдали предпочтение Петру Урбановичусу из команды Валерия Леонтьева, Евгению Соломину из команды Лаймы Вайкуле, Михаилу Серебрякову от Олега Газманова и Андрею Михайлова от Стаса Намина.

В суперфинале Михаил Серебряков исполнил песню «Душечка». Слова и музыка песни народные, композиция наиболее известна в исполнении Сергея Лемешева. Во время выступления 97-летнего артиста, у наставника Олега Газманова на глазах навернулись слезы, гости в зрительном зале также еле сдерживали слезы.

По итогам зрительского голосования Михаил Серебряков набрал больше всего зрительских голосов, в итоге ветерана поддержали 79,5% зрителей. Победитель получил 1 миллион рублей, сертификат на запись и выпуск сольного сингла и статуэтку «Голоса».

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