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Россияне купили рекордное число новых iPhone 13

Источник:
РБК
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Фото: © Apple

Продажи iPhone 13 в России за первую неделю установили рекорд среди всех предыдущих поколений смартфонов Apple, следует из отчета разработчика платформы машинного обучения для автоматизации бизнес-процессов oneFactor.

По данным компании, за первую неделю российские мобильные операторы зарегистрировали 93 тысяч iPhone 13 различных модификаций, что составляет около 0,08% от числа всех смартфонов в стране.

«Ни одна из предыдущих моделей прошлого поколения не имела таких высоких показателей. В прошлом году за аналогичный период было зафиксировано 57 тыс. регистраций iPhone 12 разных видов», — уточнил директор по продуктам и аналитике oneFactor Максим Воеводский.

Второе место по полярности, исходя из данных после первой недели продаж, разделили между собой iPhone 11 и iPhone 7 — 67 тысяч регистраций, третье занял iPhone 8 — 41 тысяч, а четвертое — iPhone X, у которого 29 тысяч регистраций.

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Технологии #Смартфоны #Торговля
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Uynachalnica

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Gunja

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Gunja

И правильно! Сколько уже можно экономить на самых обездоленных?!

mogaleksej

Таки пускай Европа добывает свой газ ... или ищет конкурентов российскому газу. Вас почему то не возмущает...
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