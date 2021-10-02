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Снегопад осложнил движение на трассе «Байкал»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Снегопад затруднил движение на федеральной трассе Р-258 «Байкал» в районе поселка Култук, на месте работают дорожные службы, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

«Сегодня в районе Култука на федеральной автомобильной трассе Р-258 "Байкал" наблюдаются сложные для движения транспорта погодные условия — выпало значительное количество снега», — говорится в сообщении.

Дорожники вывели на трассу комплексные машины, два тягача отправлены на дежурство, они помогают в движении тяжеловесным автомобилям. Отмечается, что сейчас в районе фиксируются сильные осадки.

Кроме этого, 3 октября в регионе местами также ожидаются осадки в виде дождя и снега, поэтому усиленное дежурство дорожных служб продлится до конца выходных.

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Иркутск #Транспорт и дороги
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