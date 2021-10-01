Пропавшего Саакашвили задержали в Грузии

Бывший грузинский президент Михаил Саакашвили задержан в Грузии, сообщил премьер-министр Ираклий Гарибашвили.

«Третий президент Грузии Михаил Саакашвили задержан, он переведен в пенитенциарное учреждение», — сказал премьер, уточнив при этом, что правоохранители провели процедуру задержания на высшем уровне.

Гарибашвили отметил, что у грузинских правоохранителей была предварительная информация обо всех передвижениях бывшего главы государства, начиная с Украины и до Грузии. Он пообещал, что Саакашвили вместе с коллекцией галстуков будет комфортно помещен в тюрьму.

Ранее Саакашвили распространил обращение, в котором говорит, что находится в грузинском Батуми. Он заявил, что 2 и 3 октября будет в Тбилиси, призвав людей собраться на площади Свободы в центре города.

Саакашвили заявил о намерении вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления. Он объявлен в Грузии во внутригосударственный розыск, проходит по нескольким уголовным делам, в рамках которых ему грозит девять лет лишения свободы.