Европу призвали объявить России «газовую войну»

Евросоюз должен занять жесткую позицию в вопросах покупки газа, заявил специальный уполномоченный Чехии по вопросам энергетической безопасности Вацлав Бартушка.

Европейский дипломат призвал ЕС перестать церемониться с Москвой и объявить газовую войну с целью навязать рынку свою позицию и продемонстрировать превосходство. Он напомнил, что Европа — крупнейший потребитель российского газа, который может диктовать свои условия.

По мнению политика, причина газового кризиса в Евросоюзе — неготовность государств-поставщиков к тому, что объединение намерено полностью перейти на зеленую энергетику и отказаться от использования нефти и газа.

Стоимость электроэнергии в Европе достигла исторических максимумов на фоне снижения поставок газа из России и Норвегии. В результате цена на газ в Европе впервые в истории превысила отметку в 1200 долларов за тысячу кубометров.