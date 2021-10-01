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Европу призвали объявить России «газовую войну»

Источник:
iROZHLAS
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Фото: © пресс-служба ПАО «Газпром»

Евросоюз должен занять жесткую позицию в вопросах покупки газа, заявил специальный уполномоченный Чехии по вопросам энергетической безопасности Вацлав Бартушка.

Европейский дипломат призвал ЕС перестать церемониться с Москвой и объявить газовую войну с целью навязать рынку свою позицию и продемонстрировать превосходство. Он напомнил, что Европа — крупнейший потребитель российского газа, который может диктовать свои условия.

По мнению политика, причина газового кризиса в Евросоюзе — неготовность государств-поставщиков к тому, что объединение намерено полностью перейти на зеленую энергетику и отказаться от использования нефти и газа.

Стоимость электроэнергии в Европе достигла исторических максимумов на фоне снижения поставок газа из России и Норвегии. В результате цена на газ в Европе впервые в истории превысила отметку в 1200 долларов за тысячу кубометров.

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Экономика #Недра и ТЭК
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