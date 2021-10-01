Осенний призыв: кого возьмут на службу в 2021 году?

Осенний призыв в вооруженные силы России стартовал 1 октября, на военную службу наберут 127,5 тысячи человек. Что изменится для призывников и кто сможет получить отсрочку?

Призывные комиссии в российских военкоматах заработали с 1 октября, будущим новобранцам предстоит пройти медицинское обследование, после которого для отправки «под ружье» выберут самых подходящих. По статистике, отбор может достигать четырех-пяти человек на место — медкомиссии обычно проходят порядка 600 тысяч молодых людей.

Что поменялось

В 2021 году Главное организационно-мобилизационное управление издало особое распоряжение для военкоматов, призывающих на службу из зон, подвергшихся затоплению. Для них используют индивидуальный подход.

В частности, призыв отложат в отношении призывников, чьи дома пострадали от паводка. Решение отправлять таких молодых людей в армию будет приниматься после проведения беседы с призывником и его родителями — только если они настоят на срочной службе.

Еще одной особенностью станет проведение призыва в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Для военных комиссариатов уже закупили 5 миллионов медицинских масок и 200 тысяч тест-систем. Перед отправкой на службу новобранцев протестируют на антитела.

Также с этой осени Вооруженные силы РФ повысили требования к здоровью граждан, призываемых на военную службу. Изменения в положения о военно-врачебной экспертизе внесены в целях повышения качества медицинского освидетельствования.

По оценке специалистов, ужесточение подходов к отбору приведет к падению общего показателя годности. С 2016 года он составлял 75-76% от общего количества призывников, теперь показатель прогнозируется около 73%.

Когда пройдет призыв

Повестки на медкомиссии получат совершеннолетние россияне, не достигшие 27-летнего возраста, которые состоят на военном учете и не пребывают в запасе.

Сроки призывной кампании указываются в федеральном законе «О воинской обязанности и военной службе». Для большинства новобранцев осенний призыв начнется 1 октября и продлится до 31 декабря. Однако есть исключения.

Так, для юношей, занятых на посевных и уборочных работах в сельской местности, призыв начнется с 15 октября и завершится по 31 декабря. Кстати, для этой категории призывников существует только осенняя кампания, весной их не забирают в армию.

Кроме этого, призывные комиссии на Крайнем Севере и в приравненных к нему районах начнут работать только 1 ноября. Таким образом, для северян осенняя призывная кампания продлится два месяца вместо трех.

Есть одна категория потенциальных призывников, которым в любом случае не грозит получение повестки осенью — это педагогические работники. По закону их могут призвать в армию только весной.

Кто имеет право на отсрочку

Самый распространенный повод предоставление отсрочки — по состоянию здоровья. Наличие хронических заболеваний или травм должно быть подтверждено официальным медицинским заключением при обращении в военкомат.

В некоторых случаях заболевание обнаруживается врачами призывной комиссии. Тогда гражданину дается отсрочка на лечение — от полугода до года. По истечению этого срока молодому человеку вновь направляют повестку.

Новобранец должен быть признан годным к военной службе по состоянию здоровья. Существует пять категорий годности:

А – годен без ограничений (ВДВ, Росгвардия, флот, авиация, Пограничные войска);

Б – годен с незначительными ограничениями (все остальные рода и виды войск);

В – ограниченно годен (гражданин в запасе до 27 лет);

Г – временно не годен (болен в период призыва, дается отсрочка);

Д – не годен (очень тяжелое заболевания, гарантированное освобождение от службы).

На отсрочку имеют право молодые люди, которые ухаживают за тяжелобольным близким родственником или воспитывают двух и более детей. Мужчина также имеет право на отсрочку при наличии одного ребенка, если воспитывает его самостоятельно. Освобождение от службы получают единственные опекуны несовершеннолетних братьев или сестер.

Еще один способ легально отложить срочную службу — пойти учиться. Отсрочка выдается студентам очного отделения в среднем специальном и высшем учебном заведении, а также аспирантам. Заочники и студенты очно-заочной формы обучения такой возможностью воспользоваться не могут.

Право на отсрочку получают вынужденные переселенцы и беженцы. Им дают освобождение от трех месяцев до полугода после получения гражданства в России или официального признания вынужденными переселенцами. Воспользоваться таким правом можно единственный раз.