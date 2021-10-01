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Представлен доступный смартфон Oppo A55

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Oppo

Компания Oppo официально представила смартфон A55, который функционирует под управлением операционной системы ColorOS 11.1 на основе Android 11.

Аппаратной основой новинки станет процессор MediaTek Helio G35. Он объединяет восемь ядер Cortex-A53 с тактовой частотой до 2,3 ГГц и графический ускоритель IMG PowerVR GE8320 GPU. Максимальный объем оперативной памяти составляет 6 Гбайт, вместимость накопителя —128 Гбайт.

Дисплей размером 6,51 дюйма по диагонали обладает разрешением 1600x720 точек, частотой обновления 60 Гц и частотой отклика сенсорного слоя 120 Гц. В небольшом отверстии в левом верхнем углу экрана размещена 16-мегапиксельная фронтальная камера.

Тыльная камера имеет три модуля — это 50-мегапиксельный основной датчик, двухмегапиксельный блок для макросъемки и двухмегапиксельный сенсор для сбора информации о глубине сцены.

Питание обеспечивает аккумуляторная батарея емкостью 5000 мАч с поддержкой 18-ваттной подзарядки. Цена стартует от отметки 210 долларов США.

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