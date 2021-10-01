Путин поручил создать платформу психологической помощи детям

Президент России Владимир Путин поручил разработать концепцию создания специализированной цифровой платформы, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля

Она будет предназначена для оказания психологической помощи несовершеннолетним и их родителям, а также их законным представителям. Разработкой платформой займется российское правительство.

Чиновникам также поручается представить предложения о финансировании расходов, связанных с созданием и функционированием этой платформы, за счет средств, предусмотренных на реализацию национального проекта «Образование».

Срок исполнения приказа — 15 декабря 2021 года. Ранее Путин не исключил появление новых мер поддержки семей с детьми.