НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Путин поручил создать платформу психологической помощи детям

Источник:
Sibnet.ru
227 2
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Президент России Владимир Путин поручил разработать концепцию создания специализированной цифровой платформы, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля

Она будет предназначена для оказания психологической помощи несовершеннолетним и их родителям, а также их законным представителям. Разработкой платформой займется российское правительство.

Чиновникам также поручается представить предложения о финансировании расходов, связанных с созданием и функционированием этой платформы, за счет средств, предусмотренных на реализацию национального проекта «Образование».

Срок исполнения приказа — 15 декабря 2021 года. Ранее Путин не исключил появление новых мер поддержки семей с детьми.

Еще по теме
Стартовал осенний призыв в российскую армию
Власти прекратят экономить на зарплатах чиновников
Лукашенко ответил на вопрос о присоединении Белоруссии к России
Раскрыты подробности переговоров Путина и Эрдогана
смотреть все
Политика #Россия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Глава Кузбасса попросил помощи Путина для аэропорта в Шерегеше
Археологи СФУ спасут древний курган в Красноярске
Нового главу департамента транспорта назначили в Новосибирске
Аппарат космического корабля «Восток» отреставрируют в Новосибирске
Самое популярное
Энтузиасты выпустили модификацию сиквела S.T.A.L.K.E.R.
Игра Life is Strange обзаведется современной графикой
Правительство выступило против снижения пенсионного возраста
Путин перечислил главных врагов России
Обсуждение (2)
Картина дня
Путин поручил создать платформу психологической помощи детям
Голикова оценила возможность локдауна в России
Стартовал осенний призыв в российскую армию
Трудовой кодекс закрепит продолжительность рабочего дня
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Самое обсуждаемое
34
Правительство выступило против снижения пенсионного возраста
28
Кадыров рассмеялся, докладывая о результатах выборов в Чечне
20
Лавров и Шойгу отказались от думских мандатов «Единой России»
18
Путин пообещал новую поддержку семьям с детьми
17
Путин перечислил главных врагов России
Sibnet.Ru