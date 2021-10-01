НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Трудовой кодекс закрепит продолжительность рабочего дня

Источник:
РИА Новости
407 3
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Продолжительность рабочего дня и правила расчета отпуска закрепят в Трудовом кодексе РФ, сообщает пресс-служба Минтруда.

Сейчас продолжительность рабочего дня, правила расчета ежегодного оплачиваемого отпуска и его денежной компенсации в случае увольнения работника закреплены советскими нормативно-правовыми актами.

Советские акты являются действующими в соответствии со статьей 423 Трудового кодекса РФ. Законопроект закрепляет эти нормы и правила непосредственно в Трудовом кодексе, отмечается в сообщении.

В настоящее время действуют «Правила об очередных и дополнительных отпусках», утвержденные Народным комиссариатом труда СССР 30 апреля 1930 года. Продолжительность рабочего дня закреплена декретом Совета народных комиссаров РСФСР от 29 октября 1917 года.

Еще по теме
Судимым водителям запретят перевозить людей
Мечты женщин о зарплате оказались скромнее мужских
«Яндекс» сделает программистов из водителей такси
Стала известна зарплата на АвтоВАЗе
смотреть все
Экономика #Рынок труда
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Глава Кузбасса попросил помощи Путина для аэропорта в Шерегеше
Археологи СФУ спасут древний курган в Красноярске
Нового главу департамента транспорта назначили в Новосибирске
Аппарат космического корабля «Восток» отреставрируют в Новосибирске
Самое популярное
Энтузиасты выпустили модификацию сиквела S.T.A.L.K.E.R.
Игра Life is Strange обзаведется современной графикой
Правительство выступило против снижения пенсионного возраста
Путин перечислил главных врагов России
Обсуждение (3)
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Топ комментариев

Gunja

Ну вот , теперь еще один очень умный депутат, выдвигает очень умный, главное очень нужный закон! Молчал...

Gunja

И правильно! Сколько уже можно экономить на самых обездоленных?!

Sanektуs

Да почему, у нас очень даже много единорогов, да так, что они недавно своё большинство сформировали кое-где...

лачинов

Перепись то провести не судьба. Людей посчитать проблема, а он котов считать собрался. Чем выше забираются...
Sibnet.Ru