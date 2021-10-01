Трудовой кодекс закрепит продолжительность рабочего дня

Продолжительность рабочего дня и правила расчета отпуска закрепят в Трудовом кодексе РФ, сообщает пресс-служба Минтруда.

Сейчас продолжительность рабочего дня, правила расчета ежегодного оплачиваемого отпуска и его денежной компенсации в случае увольнения работника закреплены советскими нормативно-правовыми актами.

Советские акты являются действующими в соответствии со статьей 423 Трудового кодекса РФ. Законопроект закрепляет эти нормы и правила непосредственно в Трудовом кодексе, отмечается в сообщении.

В настоящее время действуют «Правила об очередных и дополнительных отпусках», утвержденные Народным комиссариатом труда СССР 30 апреля 1930 года. Продолжительность рабочего дня закреплена декретом Совета народных комиссаров РСФСР от 29 октября 1917 года.