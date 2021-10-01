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Глава Кузбасса попросил помощи Путина для аэропорта в Шерегеше

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Появление аэропорта в Шерегеше поможет курорту войти в топ лучших горнолыжных курортов мира, нужна федеральная помощь для строительства взлетно-посадочной полосы, сообщил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Цивилев доложил Путину о социально-экономическом развитии Кузбасса. Развитие горнолыжного курорта Шерегеш вошло в национальные проекты. По мнению главы Кузбасса, ему не хватает транспортной доступности.

«Ближайший аэропорт в городе Новокузнецке, 180 километров. Мы строили различные схемы подъезда: по железной дороге — очень долго, автобусом 180 километров по горным дорогам — это тоже и опасно, и долго», — рассказал Цивилев.

По его словам, есть проект строительства аэропорта в самом поселке — в семи километрах от горы. Есть инвестор для строительства терминала, область готова подвести дороги и все коммуникации.

Но нужна взлетно-посадочная полоса. Ее стоимость — где-то 2,8 миллиарда рублей, ответил Цивилев на вопрос о стоимости полосы. Президент пообещал посмотреть документы.

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