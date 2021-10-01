Голикова оценила возможность локдауна в России

Российские власти не собираются вводить локдаун из-за ситуации с коронавирусом, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

В последние недели прирост заболеваемости COVID-19 увеличивается, специалисты связывают это с наступлением осени.

«Сейчас снова наступает сложный период, у нас подъем заболеваемости, я хочу попросить вас быть аккуратными, соблюдать все ограничительные меры, беречь себя и своих близких», — приводит РИА Новости Голиковой, сказанные ей на совете при правительстве России по вопросам попечительства в социальной сфере.

Ранее о том, что новые ограничения пока не планируются, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. При этом он напоминал, что регионы уполномочены принимать решения исходя из эпидемиологической обстановки на местах.

Вакцинация остается самым надежным способом защиты от тяжелого течения болезни и необратимых последствий. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, основная масса пациентов, которые попадают в стационары с COVID-19, — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от коронавируса с отказом от вакцинации.