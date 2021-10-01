НАВЕРХ
Актуальная тема
Раскопали в Сибири
Актуальная тема
Раскопали в Сибири
#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Промзона #Недра и ТЭК #Наука #Туризм #Гео #ЧП

Археологи СФУ спасут древний курган в Красноярске

Источник:
Sibnet.ru
273 0

Археологи СФУ ведут спасательные раскопки разрушенного кургана поздней эпохи Тагарской культуры, в нем нашли бронзовое зеркальце, которое использовалось в ритуальных целях при погребении, сообщает пресс-служба вуза.

Этот курган оставили после себя носители культуры, которая существовала в минусинской котловине в конце первого тысячелетия до нашей эры. В результате миграционных процессов часть носителей этой культуры продвинулись дальше на Север. Здесь находится один из самых северных курганов этой культуры, датируемый III–I веком до нашей эры.

«В районе Красноярска было по разным подсчетам порядка 150 таких курганов. На сегодня выкопано приблизительно 25 курганов, но в основном раскопки проводились в 19 веке и далеко не всегда по правилам. Самый последний аналогичный курган был раскопан в 1956–1957 годах. Без стеснения можно сказать, что этот объект для окрестностей Красноярска уникален», — сказал научный сотрудник Лаборатории археологии Енисейской Сибири Дмитрий Виноградов.

Старинный курган был обнаружен в 2018 году случайно при расширении Шинного кладбища. Администрация кладбища обратилась в правоохранительные органы. Таким образом это стало известно археологам.

Археологи расчистили могильную яму шесть на шесть метров и рассчитывают увидеть коллективное захоронение. В подобных курганах хоронили от нескольких десятков человек до 200. Среди первых находок бронзовое зеркальце, которое использовалось в ритуальных целях при погребении, нож, осколки керамических сосудов. Есть несколько горшков хорошей сохранности.

Найденные объекты предстоит еще изучить в условиях лаборатории — будут проведены дендрохронологический и радиоуглеродный анализы и другие.

Тема: Раскопали в Сибири
Томские археологи нашли редкие артефакты эпохи неолита на острове Няша
Стоянку людей древнее фараонов Египта нашли в Бурятии
Археологи показали фото задней части древнего быка в Туве
Выложенного из камней быка возрастом 4 тысячи лет нашли в Туве
смотреть все
Красноярск #История
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Археологи СФУ спасут древний курган в Красноярске
Нового главу департамента транспорта назначили в Новосибирске
Аппарат космического корабля «Восток» отреставрируют в Новосибирске
Норильский воздух принесет в Новосибирск холод и снег
Самое популярное
Энтузиасты выпустили модификацию сиквела S.T.A.L.K.E.R.
Игра Life is Strange обзаведется современной графикой
Правительство выступило против снижения пенсионного возраста
Путин перечислил главных врагов России
Обсуждение (0)
Картина дня
Голикова оценила возможность локдауна в России
Лукашенко ответил на вопрос о присоединении Белоруссии к России
Рубль укрепился к доллару на фоне ослабления мировых валют
Власти прекратят экономить на зарплатах чиновников
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Топ комментариев

Sanektуs

Да почему, у нас очень даже много единорогов, да так, что они недавно своё большинство сформировали кое-где...

Gunja

Ну вот , теперь еще один очень умный депутат, выдвигает очень умный, главное очень нужный закон! Молчал...

лачинов

Перепись то провести не судьба. Людей посчитать проблема, а он котов считать собрался. Чем выше забираются...

Gunja

И правильно! Сколько уже можно экономить на самых обездоленных?!
Sibnet.Ru