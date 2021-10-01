Археологи СФУ спасут древний курган в Красноярске

Археологи СФУ ведут спасательные раскопки разрушенного кургана поздней эпохи Тагарской культуры, в нем нашли бронзовое зеркальце, которое использовалось в ритуальных целях при погребении, сообщает пресс-служба вуза.

Этот курган оставили после себя носители культуры, которая существовала в минусинской котловине в конце первого тысячелетия до нашей эры. В результате миграционных процессов часть носителей этой культуры продвинулись дальше на Север. Здесь находится один из самых северных курганов этой культуры, датируемый III–I веком до нашей эры.



«В районе Красноярска было по разным подсчетам порядка 150 таких курганов. На сегодня выкопано приблизительно 25 курганов, но в основном раскопки проводились в 19 веке и далеко не всегда по правилам. Самый последний аналогичный курган был раскопан в 1956–1957 годах. Без стеснения можно сказать, что этот объект для окрестностей Красноярска уникален», — сказал научный сотрудник Лаборатории археологии Енисейской Сибири Дмитрий Виноградов.

Старинный курган был обнаружен в 2018 году случайно при расширении Шинного кладбища. Администрация кладбища обратилась в правоохранительные органы. Таким образом это стало известно археологам.

Археологи расчистили могильную яму шесть на шесть метров и рассчитывают увидеть коллективное захоронение. В подобных курганах хоронили от нескольких десятков человек до 200. Среди первых находок бронзовое зеркальце, которое использовалось в ритуальных целях при погребении, нож, осколки керамических сосудов. Есть несколько горшков хорошей сохранности.

Найденные объекты предстоит еще изучить в условиях лаборатории — будут проведены дендрохронологический и радиоуглеродный анализы и другие.