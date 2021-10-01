Скарлетт Йоханссон и Disney помирились с помощью денег

Скарлетт Йоханссон больше не имеет претензий к кинокомпании
Disney, судебное разбирательство между сторонами урегулировано.
Актриса подала в суд на Disney из-за гонорара за фильм «Черная
вдова». Поскольку Disney самостоятельно решил выпустить картину в кинотеатрах и
онлайн-платформе одновременно, кассовые сборы от ленты оказались ниже
ожидаемых. Это повлияло на сумму гонорара Йоханссон.
По информации Deadline, конфликт актриса и студия урегулировали
с помощью денег. Сумма сделки не разглашается, но издание утверждает, что речь
идет о более чем 40 миллионах долларов.
Скарлетт Йоханссон больше не имеет претензий к компании и
надеется на дальнейшее сотрудничество. Disney ответила ей тем же, попутно
отметив большой вклад Йоханссон в развитие киновселенной Marvel. В числе
ближайших проектов с участием актрисы — экранизация аттракциона «Диснейленда»
«Башня ужаса».
«Теперь, когда стало известно об урегулировании иска
против "Черной вдовы" фильм Диснея "Башня ужаса" со
Скарлетт в главной роли все еще будет продвигаться вперед», — написала Йоханссон
в Instagram.