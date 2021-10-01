Скарлетт Йоханссон и Disney помирились с помощью денег

Скарлетт Йоханссон больше не имеет претензий к кинокомпании Disney, судебное разбирательство между сторонами урегулировано.

Актриса подала в суд на Disney из-за гонорара за фильм «Черная вдова». Поскольку Disney самостоятельно решил выпустить картину в кинотеатрах и онлайн-платформе одновременно, кассовые сборы от ленты оказались ниже ожидаемых. Это повлияло на сумму гонорара Йоханссон.

По информации Deadline, конфликт актриса и студия урегулировали с помощью денег. Сумма сделки не разглашается, но издание утверждает, что речь идет о более чем 40 миллионах долларов.

Скарлетт Йоханссон больше не имеет претензий к компании и надеется на дальнейшее сотрудничество. Disney ответила ей тем же, попутно отметив большой вклад Йоханссон в развитие киновселенной Marvel. В числе ближайших проектов с участием актрисы — экранизация аттракциона «Диснейленда» «Башня ужаса».

«Теперь, когда стало известно об урегулировании иска против "Черной вдовы" фильм Диснея "Башня ужаса" со Скарлетт в главной роли все еще будет продвигаться вперед», — написала Йоханссон в Instagram.