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Сбербанк повысил ставки по ипотеке

Источник:
РБК
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Фото: © Sibnet.ru

Сбербанк с 1 октября поднял ставки по ипотечным кредитам по своим основным программам, сообщается пресс-служба банка

Так, стоимость ипотеки на покупку квартиры в новостройке увеличилась на 0,4 процентных пункта, до 8,4% годовых. Минимальная ставка по ипотеке для молодых семей на жилье на вторичном рынке выросла с 7,7 до 8,1%, а базовая ставка для остальных заемщиков на вторичку — с 8,1 до 8,5% годовых.

Ставка рефинансирования ипотеки повысилась с 7,9 до 8,2%. Для программ ипотеки с господдержкой, нецелевого кредита под залог недвижимости и строительства жилого дома ставка не изменится.

Ранее о повышении ипотечных ставок сообщали ВТБ и Газпромбанк. В последний раз Сбербанк повышал ставки по ипотечным кредитам в начале мая. В апреле глава «Сбера» Герман Греф заявлял, что повышение ставок по кредитам произойдет, если Банк России вновь ужесточит денежно-кредитную политику.

Несколько дней назад в Счетной палате заявили, что ипотечный рынок в России требует пристального внимания Центробанка, так как резкий рост ипотечного портфеля и цен на недвижимость может привести к образованию пузыря.

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Экономика #Квадраты #Деньги
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Sanektуs

Да почему, у нас очень даже много единорогов, да так, что они недавно своё большинство сформировали кое-где...

Gunja

Ну вот , теперь еще один очень умный депутат, выдвигает очень умный, главное очень нужный закон! Молчал...

лачинов

Перепись то провести не судьба. Людей посчитать проблема, а он котов считать собрался. Чем выше забираются...

Gunja

И правильно! Сколько уже можно экономить на самых обездоленных?!
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