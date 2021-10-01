Сбербанк повысил ставки по ипотеке

Сбербанк с 1 октября поднял ставки по ипотечным кредитам по своим основным программам, сообщается пресс-служба банка

Так, стоимость ипотеки на покупку квартиры в новостройке увеличилась на 0,4 процентных пункта, до 8,4% годовых. Минимальная ставка по ипотеке для молодых семей на жилье на вторичном рынке выросла с 7,7 до 8,1%, а базовая ставка для остальных заемщиков на вторичку — с 8,1 до 8,5% годовых.

Ставка рефинансирования ипотеки повысилась с 7,9 до 8,2%. Для программ ипотеки с господдержкой, нецелевого кредита под залог недвижимости и строительства жилого дома ставка не изменится.

Ранее о повышении ипотечных ставок сообщали ВТБ и Газпромбанк. В последний раз Сбербанк повышал ставки по ипотечным кредитам в начале мая. В апреле глава «Сбера» Герман Греф заявлял, что повышение ставок по кредитам произойдет, если Банк России вновь ужесточит денежно-кредитную политику.

Несколько дней назад в Счетной палате заявили, что ипотечный рынок в России требует пристального внимания Центробанка, так как резкий рост ипотечного портфеля и цен на недвижимость может привести к образованию пузыря.