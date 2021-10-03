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Эксперт дал советы новичкам на фондовом рынке

Источник:
«Прайм»
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Фото: © Sibnet.ru

Возможность получить больший доход на фондовом рынке всегда связана с риском потерять деньги. Как снизить этот риск, рассказал директор центра финансовой грамотности НИУ ВШЭ Николай Берзон.

Правом продавать и покупать ценные бумаги напрямую на рынке обладают только компании, у которых имеется на это специальная лицензия. Частное лицо может заключать сделки только через брокера.

«Начинать работу на фондовом рынке надо с выбора брокера. Важно, чтобы он отвечал целому ряду критериев и требований. Договор на брокерское обслуживание лучше всего заключать с крупной надежной компанией, которая имеет долгую историю и пережила кризисы 2008 и 2014 года», — сказал в беседе с «Прайм» эксперт.

Чтобы найти такого брокера, надо зайти на сайт Московской биржи и посмотреть размещенный на нем список аккредитованных на ней брокерских компаний. Договор можно заключать с любой из первой десятки. Обычно комиссия с каждой сделки составляет порядка 0,1%.

В начале работы брокер составляет так называемый риск-профиль клиента — в ходе опроса выясняет, склонен ли тот рисковать или наоборот придерживается консервативного поведения.

По словам Берзона, если вы не хотите рисковать, лучше вкладывать средства в облигации — они гарантируют фиксированный доход. Инвестиции в акции могут принести большую прибыль, но и риски потерять деньги на рынке акций выше.

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Uynachalnica

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Uynachalnica

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mogaleksej

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fenimor

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