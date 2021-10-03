Эксперт дал советы новичкам на фондовом рынке

Возможность получить больший доход на фондовом рынке всегда связана с риском потерять деньги. Как снизить этот риск, рассказал директор центра финансовой грамотности НИУ ВШЭ Николай Берзон.
Правом продавать и покупать ценные бумаги напрямую на рынке обладают только компании, у которых имеется на это специальная лицензия. Частное лицо может заключать сделки только через брокера.
«Начинать работу на фондовом рынке надо с выбора брокера. Важно, чтобы он отвечал целому ряду критериев и требований. Договор на брокерское обслуживание лучше всего заключать с крупной надежной компанией, которая имеет долгую историю и пережила кризисы 2008 и 2014 года», — сказал в беседе с «Прайм» эксперт.
Чтобы найти такого брокера, надо зайти на сайт Московской биржи и посмотреть размещенный на нем список аккредитованных на ней брокерских компаний. Договор можно заключать с любой из первой десятки. Обычно комиссия с каждой сделки составляет порядка 0,1%.
В начале работы брокер составляет так называемый риск-профиль клиента — в ходе опроса выясняет, склонен ли тот рисковать или наоборот придерживается консервативного поведения.
По словам Берзона, если вы не хотите рисковать, лучше вкладывать средства в облигации — они гарантируют фиксированный доход. Инвестиции в акции могут принести большую прибыль, но и риски потерять деньги на рынке акций выше.
UynachalnicaСкорее уберут советское, а остальное на откуп бизнецменам! Иначе зачем менять, то что уже есть хорошее?...
UynachalnicaОрден Дружбы - это не о заслугах на губернаторском поприще, а о лояльности! Как может быть "дружба" связана...
mogaleksejТаки пускай Европа добывает свой газ ... или ищет конкурентов российскому газу. Вас почему то не возмущает...
fenimorраньше награждали за заслуги и героизм перед родиной, а при нынешней власти за развал и унижение родины