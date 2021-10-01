Нового главу департамента транспорта назначили в Новосибирске

Константин Васильев возглавит департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии, сообщил мэр Анатолий Локоть в Instagram.

«Его профессиональный опыт и деловые качества позволят эффективно решать вопросы планомерного финансирования отрасли. Жду результативной работы в этой принципиально важной сфере городского хозяйства», — написал Локоть.

Константин Васильев по профессии — летчик-инженер. В 2003 году он учился в СибАГСе по специальности «юриспруденция». Работал в ПАО «Бинбанк», в ГК «Агентство по страхованию вкладов». С 2015 года работает в ОАО КБ «Акцепт». Изначально был исполнительным директором, позже стал председателем.

Должность руководителя департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска оставалась вакантной почти полгода. Бывший начальник департамента Роман Дронов уволился по собственному желанию в мае 2021 года.