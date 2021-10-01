НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Промзона #Авиа #Наука #Гео #ЧП

Нового главу департамента транспорта назначили в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
180 0
Фото: © мэр Анатолий Локоть

Константин Васильев возглавит департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии, сообщил мэр Анатолий Локоть в Instagram.

«Его профессиональный опыт и деловые качества позволят эффективно решать вопросы планомерного финансирования отрасли. Жду результативной работы в этой принципиально важной сфере городского хозяйства», — написал Локоть.

Константин Васильев по профессии — летчик-инженер. В 2003 году он учился в СибАГСе по специальности «юриспруденция». Работал в ПАО «Бинбанк», в ГК «Агентство по страхованию вкладов». С 2015 года работает в ОАО КБ «Акцепт». Изначально был исполнительным директором, позже стал председателем.

Должность руководителя департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска оставалась вакантной почти полгода. Бывший начальник департамента Роман Дронов уволился по собственному желанию в мае 2021 года.

Еще по теме
Мэр Омска сложила полномочия
Тулеев рассказал о подмене водки водой
Ховалыг вступил в должность главы Тувы
Экс-глава Тувы Шолбан Кара-оол стал депутатом Госдумы
смотреть все
Новосибирск #Местная власть
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Археологи СФУ спасут древний курган в Красноярске
Нового главу департамента транспорта назначили в Новосибирске
Аппарат космического корабля «Восток» отреставрируют в Новосибирске
Норильский воздух принесет в Новосибирск холод и снег
Самое популярное
Энтузиасты выпустили модификацию сиквела S.T.A.L.K.E.R.
Игра Life is Strange обзаведется современной графикой
Правительство выступило против снижения пенсионного возраста
Путин перечислил главных врагов России
Обсуждение (0)
Картина дня
Лукашенко ответил на вопрос о присоединении Белоруссии к России
Рубль укрепился к доллару на фоне ослабления мировых валют
Власти прекратят экономить на зарплатах чиновников
Эксперт разъяснил, кому проходить техосмотр с 1 октября
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Топ комментариев

Gunja

Ну вот , теперь еще один очень умный депутат, выдвигает очень умный, главное очень нужный закон! Молчал...

Sanektуs

Да почему, у нас очень даже много единорогов, да так, что они недавно своё большинство сформировали кое-где...

лачинов

Перепись то провести не судьба. Людей посчитать проблема, а он котов считать собрался. Чем выше забираются...

paramedic

Цитатанужно вводить обязательную регистрацию домашних животныхКак он собирается пчёл регистрировать?
Sibnet.Ru