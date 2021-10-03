Аналитик оценил шансы рубля потеснить доллар в октябре

Российский рубль в сентябре укреплялся по отношению к мировым валютам и продемонстрировал устойчивость к колебаниям на мировых энергетических рынках, сообщил преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук.

Эксперт рассказал о пяти факторах, влияющих на курс российской валюты. Во-первых, международные резервы России. Они составляют 617,9 миллиарда долларов. Этого достаточно для устойчивости рубля, отметил он.

Во-вторых, цена нефти марки Brent. Сегодня она составляет 78 долларов за баррель. Высокий уровень потребления стимулируют рост ее стоимости. «В этой ситуации мы прогнозируем цену на марку Brent в районе 81-82 долларов за баррель в октябре этого года», — сказал Корнейчук «Российской газете».

Третий фактор планируемое введение Конгрессом США новых санкций. По мнению эксперта, реализация всех этих санкций маловероятна. Четвертый — намерение ФРС США начать сворачивать программу по вливанию денежных средств в американскую экономику. Но признаков сворачивания пока не видно. Поэтому этот фактор пока не будет оказывать влияния на курс рубля, полагает аналитик.

В-пятых, октябрь — базовый месяц по уплате налогов юридическими лицами. Это требует от экспортеров продажи части экспортной выручки, что укрепляет рубль.

«В целом, мы оцениваем внешний и внутренний фон для российского рубля как позитивный. Таким образом, в среднесрочной перспективе курс доллара будет колебаться в канале 72,5-73,5 рубля. Сейчас курс рубля к доллару движется на уровне 72,82. В октябре мы прогнозируем курс доллара на уровне 71-72 рублей», — заключил эксперт.