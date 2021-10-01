Эксперт разъяснил, кому проходить техосмотр с 1 октября

Водители, у кого фактический срок действия диагностической карты истек в феврале—мае 2021 года, должны приехать на техосмотр в октябре, то же должны сделать автомобили, достигшие возраста четырех лет.

Постановление правительства №275 от 27 февраля продлило срок действия диагностических карт, срок действия которых истекал в период с 1 февраля по 30 сентября, на шесть месяцев, но не менее чем до 1 октября 2021 года.

«Если срок действия диагностической карты заканчивается 30 сентября 2021 года, к ней мы прибавляем еще шесть месяцев, то есть карта действует еще до 29 марта 2022 года», — цитирует Autonews.ru заместителя исполнительного директора Российского союза автостраховщиков (РСА) Сергея Ефремова.

Поэтому в октябре на техосмотр должны приехать водители, у кого срок диагностической карты истек в феврале, марте, апреле и мае 2021 года.

Также техосмотр должны проходить автомобили, достигшие возраста четырех лет, у которых возникла предусмотренная законом обязанность получить первую диагностическую карту. Обязательным техосмотр остается для грузового, коммерческого и пассажирского транспорта, в том числе для легковых авто, работающих в такси.