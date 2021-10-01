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Рубль укрепился к доллару на фоне ослабления мировых валют

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Sibnet.ru

Российский рубль стал единственной из основных мировых валют, укрепившейся к доллару, сообщил Новости стратег по рынкам валют и процентных ставок SberCIB Investment Research Юрий Попов.

«Валюты развитых рынков подешевели к нему на один-два процента, а отдельные валюты развивающихся рынков — на 5% (бразильский реал, венгерский форинт, тайский бат) и даже 7% (турецкая лира)», — сказал РИА Новости Попов.

Такая сильная динамика рубля связана с повышением ключевой ставки Банком России, притоком средств иностранцев в ОФЗ — за сентябрь он составил 110 миллиардов рублей, пояснил эксперт.

«В октябре мы ждем, что рубль продолжит показывать опережающую динамику. Банк России может повысить ключевую ставку сразу на 50 базовых пунктов, а экспортерам предстоят выплаты налогов и дивидендов на сумму порядка 24 миллиардов долларов — вторые крупнейшие месячные выплаты в этом году после июля», — обратил внимание Попов.

По его словам, доллар может глобально ослабнуть в случае выхода разочаровывающей статистики по рынку труда США. В этих условиях у рубля есть шансы укрепиться до 71 рубля за доллар, заключил эксперт.

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