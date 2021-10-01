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Ванна искривилась на фоне обнаженной Бритни Спирс

Источник:
Sibnet.ru
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Певица Бритни Спирс опубликовала в Instagram серию обнаженных фотографий. На части снимков линии ванны искривились, как бывает при использовании фотошопа.

Откровенные фотографии Бритни Спирс сделаны в двух локациях — в ванной комнате и на пляже. Певица в кадре полностью обнажена, но интимные места прикрыла цветами-смайлами.

На фотографиях рядом с ванной линии предмета искажаются. Обычно так бывает, когда в фотографии использован фотошоп, например, чтобы сделать живот плоским или увеличить объем ягодиц.

Бритни Спирс оказалась предусмотрительна и заранее предупредила подписчиков, что кривая ванна — это не фотошоп, а дизайн сантехники. Но на фотографиях линия изгиба ванны оказалась в разных местах, поэтому подписчики заподозрили певицу в обмане.

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