Аппарат космического корабля «Восток» отреставрируют в Новосибирске

Сотрудникам Музея Новосибирска будет передан спускаемый аппарат космического корабля «Восток», его поместят в Доме Кондратюка до установки крыши, иначе он не влезет, сообщает пресс-служба музея.

Аппарат хранится на территории Новосибирского опытного завод измерительных приборов. Там в начале 1960-х годов время он проходил огневые и механические испытания, которые имитировали попадание в аппарат метеоров. На корпусе и сейчас видны следы от этих испытаний, в том числе сквозные отверстия.

После передачи аппарат направится на СибНИА им. Чаплыгина, где будет восстановлен под руководством директора фирмы «Авиареставрация», профессора кафедры прочности летательных аппаратов НГТУ Владимира Бернса. Сроки реставрации станут известны только после тщательного обследования аппарата.

После реставрации он будет помещен в восстановленное здание-памятник Музея Новосибирска на Советской, 24, где откроется дом-музей новосибирца, всемирно известного теоретика полетов в космос Юрия Кондратюка. Габариты аппарата не позволяют пронести его через окна и двери, поэтому он будет помещен в здание в процессе реконструкции до установки крыши.

«Всего было 13 спускаемых аппаратов, которые летали с разными экспедициями корабля «Восток». Мы не знаем, какой именно аппарат достался нам. Но мы сможем определить это в процессе реставрации, когда под обшивкой увидим серийный номер корабля. Это точно не те аппараты, на которых летали Гагарин и Терешкова – они давно стоят в музее. Нам предстоит выяснить, в каких миссиях аппарат участвовал и кто из космонавтов спускался на нем», — рассказала директор Музея Новосибирска Елена Щукина.