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Эфиры «Вечернего Урганта» временно перенесут на Байконур

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Первого канала

Команда «Вечернего Урганта» высадится на аэродроме Байконура «Крайний». Эфиры 1 и 4 октября перед запуском корабля «Союз МС-19» будут идти прямо из центра событий – с космодрома «Байконур», сообщила пресс-служба Первого канала.

Выездную студию возвели в степи на пусковой площадке, с которой 5 октября стартует ракета с экипажем в составе командира Антона Шкаплерова, режиссера Клима Шипенко и актрисы Юлии Пересильд.

На съемки «Вечернего Урганта» на Байконуре приглашены около 170 зрителей — работников космодрома и жителей города Байконур.

Повышенный интерес запуска корабля «Союз МС-19» вызван тем, что впервые на МКС отправится съемочная группа, для работы над первым космическим фильмом с рабочим названием «Вызов».

По словам режиссера Клима Шипенко, часть действия фильма будет развиваться на земле. А часть в космосе. Главная героиня, в исполнении Юлии Пересильд, — врач, которого отправят на МКС для спасения космонавта.

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