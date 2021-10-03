НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Эрдоган покинул Россию с пустыми руками

Источник:
The New York Times
378 4
Фото: © Пресс-служба президента России

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Сочи приехал со слабыми картами и, скорее всего, не получил от России того, чего хотел, пишет газета The New York Times.

В ходе трехчасовых переговров, состоявшихся в Сочи 29 сентября, Путин и Эрдоган обсудили поставки оружия, вопросы торговли и атомный реактор, который Россия строит в Турции. Встреча состоялась в обстановке, когда Сирия и Россия готовят новое наступление в Идлибе против прототурецких сил. И эта тема должна была стать важнейшей, отмечает издание.

Но Эрдоган приехал в Сочи с «самыми слабыми картами за все 19 лет отношений с Путиным»: он очень хочет предотвратить наступление в Идлибе, а также отчаянно нуждается в выгодной сделке на поставку природного газа из России в условиях резкого роста мировых цен, приводит NYT слова Керима Хаса, преподающего турецко-российские отношения в МГУ.

По мнению автора статьи, Эрдоган отчаянно торгуется с Россией. Он угрожает США, «набиваясь в друзья к Путину», но, когда ему что-то нужно от Вашингтона, отстраняется от Москвы. Подобная стратегия дает сбои, полагают эксперты.

После сочинской встречи брифинга для журналистов не было, и, газета сделала вывод, что Эрдоган уехал с пустыми руками. «На мой взгляд, Эрдоган не получил то, на что рассчитывал», — считает Хас.

Еще по теме
Захарова отреагировала на «наглую политику» Украины
Зеленский похвастался «наглой» политикой Украины
Лукашенко допустил превращение Белоруссии в одну военную базу
Навальный стал лауреатом польской премии
смотреть все
Политика #Мир #Говорят о России #Интернет
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Автобус в Ангарске врезался в столб после ДТП с машиной Росгвардии
Путин наградил орденом главу Кузбасса
Снегопад осложнил движение на трассе «Байкал»
Парень из Томска шантажировал знакомую обнаженными фото
Самое популярное
Энтузиасты выпустили модификацию сиквела S.T.A.L.K.E.R.
Европу призвали объявить России «газовую войну»
Названа лучшая игра всех времен и народов
Лавров и Шойгу отказались от думских мандатов «Единой России»
Обсуждение (4)
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Топ комментариев

Uynachalnica

Скорее уберут советское, а остальное на откуп бизнецменам! Иначе зачем менять, то что уже есть хорошее?...

mogaleksej

Таки пускай Европа добывает свой газ ... или ищет конкурентов российскому газу. Вас почему то не возмущает...

fenimor

раньше награждали за заслуги и героизм перед родиной, а при нынешней власти за развал и унижение родины

Uynachalnica

Орден Дружбы - это не о заслугах на губернаторском поприще, а о лояльности! Как может быть "дружба" связана...
Sibnet.Ru