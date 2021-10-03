Эрдоган покинул Россию с пустыми руками

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Сочи приехал со слабыми картами и, скорее всего, не получил от России того, чего хотел, пишет газета The New York Times.

В ходе трехчасовых переговров, состоявшихся в Сочи 29 сентября, Путин и Эрдоган обсудили поставки оружия, вопросы торговли и атомный реактор, который Россия строит в Турции. Встреча состоялась в обстановке, когда Сирия и Россия готовят новое наступление в Идлибе против прототурецких сил. И эта тема должна была стать важнейшей, отмечает издание.

Но Эрдоган приехал в Сочи с «самыми слабыми картами за все 19 лет отношений с Путиным»: он очень хочет предотвратить наступление в Идлибе, а также отчаянно нуждается в выгодной сделке на поставку природного газа из России в условиях резкого роста мировых цен, приводит NYT слова Керима Хаса, преподающего турецко-российские отношения в МГУ.

По мнению автора статьи, Эрдоган отчаянно торгуется с Россией. Он угрожает США, «набиваясь в друзья к Путину», но, когда ему что-то нужно от Вашингтона, отстраняется от Москвы. Подобная стратегия дает сбои, полагают эксперты.

После сочинской встречи брифинга для журналистов не было, и, газета сделала вывод, что Эрдоган уехал с пустыми руками. «На мой взгляд, Эрдоган не получил то, на что рассчитывал», — считает Хас.