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Норильский воздух принесет в Новосибирск холод и снег

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Воздух из Норильска и Салехарда принесет в Новосибирск холодную и сырую погоду со снегом на всю первую декаду октября, сообщила Sibnet.ru начальник отдела прогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

«Прогноз на три дня безрадостный… Ожидается сырая холодная погода. Над нами малоповижный циклон, он вращается над нашими районами, не уходит. К нам закачивается воздух с Норильска и Салехарда», — сказала Виноградова.

По ее словам, все три дня ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, ветер со скоростью 2-8 метра в секунду. Ночью температура воздуха составит от ноля до 1-3 градусов тепла. Днем — 3-5 градусов тепла.

Вся первая декада октября ожидается холодная, ниже нормы на 2-4 градуса. Преобладающий температурный фон ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. при прояснениях до минус 10 градусов. Днем от ноля до 6 градусов тепла. Почти во все дни ожидаются дожди и мокрый снег.

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Новосибирск #Гео
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