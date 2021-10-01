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Лобода выпустила лиричную осеннюю песню «Americano»

Источник:
Sibnet.ru
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Певица Светлана Лобода выпустила новую песню «Americano» о том, как холодно осенью без любви. Трек доступен на всех музыкальных площадках.

В своей новой песне Лобода предстала в образе романтичной героини. Она поет о расставании с любимым человеком. Ее чувства еще живы. Героиня согревается горячим кофе, но понимает, что без любви этой осенью ей не согреться.

«Это лучшее, что происходило со мной... этой осенью», — написала Светлана Лобода о выходе новой песни.

Светлана Лобода работает без продюсера с тех пор, как Нателла Крапивина решила уйти из шоу-бизнеса. Певица продолжает поддерживать свой образ дерзкой и сексуальной женщины, но в своих песнях все больше сосредоточивается на теме несчастной любви, например, в треке «Родной».

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