«Газпром» стал поставлять газ в Европу в обход Украины

«Газпром» с 1 октября начал поставлять газ в Венгрию по долгосрочному контракту через газопровод «Балканский поток» (продолжение «Турецкого потока») и трубопроводы Юго-Восточной Европы, минуя газотранспортную систему Украины.

Всего было заключено два контракта, суммарный объем по ним — до 4,5 миллиарда кубометров в год, срок действия каждого из контрактов составляет 15 лет, приводит ТАСС данные «Газпрома».

В преддверии заключения договора Киев заявил о разочаровании фактом подписания контракта и пообещал обратиться в Еврокомиссию (ЕК) для предоставления оценки соответствия этого соглашения европейскому законодательству в области энергетики.

В ЕК сообщили, что изучают возможные последствия нового долгосрочного контракта Венгрии и российской компании «Газпром» на поставку газа в страну.

Генеральный директор компании «Оператор ГТС Украина» Сергей Макогон говорил, что Киев опасается значительного сокращения или полной остановки транзита газа в Венгрию через Украину на фоне подписанного между Будапештом и «Газпромом» долгосрочного газового контракта в обход Украины.