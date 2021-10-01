НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Победителя «Голоса 60+» выберут в прямом эфире Первого канала

Источник:
Sibnet.ru
219 0
Фото: © пресс-служба Первого канала

Финал четвертого сезона шоу «Голос 60+» состоится в прямом эфире Первого канала в пятницу, 1 октября. За победу поборются восемь участников.

В финал от каждого наставника попали по два артиста. Команду Валерия Леонтьева представят Мухамед Гайфулин и Петр Урбановичус, команду Лаймы Вайкуле — Евгений Соломин и Николай Гусев, от Олега Газманова в финал прошли Михаил Серебряков и Михаил Дроздецкий, от Стаса Намина — Андрей Михайлов и Ольга Котова.

Самый старший участник «Голоса 60+» — Михаил Серебряков, пенсионеру и ветерану Великой Отечественной войны 97 лет.

Победителя шоу «Голос 60+» выберут в прямом эфире Первого канала в пятницу, 1 октября. Выпуск начнется в 1.30 (мск).

Еще по теме
Эфиры «Вечернего Урганта» временно перенесут на Байконур
Моргенштерн стал ведущим на федеральном канале
Опубликованы кадры из первого выпуска «Ледникового периода 2»
Новый сезон семейной комедии «СашаТаня» выйдет на ТНТ
смотреть все
Культгид #Мир ТВ
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Аппарат космического корабля «Восток» отреставрируют в Новосибирске
Норильский воздух принесет в Новосибирск холод и снег
Бензовоз сбил «Жигули» с дороги в Хакасии
Волейбольные команды на ЧМ-2022 распределили по городам
Самое популярное
Энтузиасты выпустили модификацию сиквела S.T.A.L.K.E.R.
Игра Life is Strange обзаведется современной графикой
Правительство выступило против снижения пенсионного возраста
Путин перечислил главных врагов России
Обсуждение (0)
Картина дня
Лукашенко ответил на вопрос о присоединении Белоруссии к России
Власти прекратят экономить на зарплатах чиновников
«Газпром» стал поставлять газ в Европу в обход Украины
Инфекционист заявил о самой тяжелой волне коронавируса
Топ комментариев

Sanektуs

Да почему, у нас очень даже много единорогов, да так, что они недавно своё большинство сформировали кое-где...

Gunja

Ну вот , теперь еще один очень умный депутат, выдвигает очень умный, главное очень нужный закон! Молчал...

лачинов

Перепись то провести не судьба. Людей посчитать проблема, а он котов считать собрался. Чем выше забираются...

Frozen water

Примерно 153 млн. рублей в год за пинки по мячу.Заслуженный врач РФ, спасший жизни сотням людей, столько...
Sibnet.Ru