Победителя «Голоса 60+» выберут в прямом эфире Первого канала

Финал четвертого сезона шоу «Голос 60+» состоится в прямом эфире Первого канала в пятницу, 1 октября. За победу поборются восемь участников.

В финал от каждого наставника попали по два артиста. Команду Валерия Леонтьева представят Мухамед Гайфулин и Петр Урбановичус, команду Лаймы Вайкуле — Евгений Соломин и Николай Гусев, от Олега Газманова в финал прошли Михаил Серебряков и Михаил Дроздецкий, от Стаса Намина — Андрей Михайлов и Ольга Котова.

Самый старший участник «Голоса 60+» — Михаил Серебряков, пенсионеру и ветерану Великой Отечественной войны 97 лет.

Победителя шоу «Голос 60+» выберут в прямом эфире Первого канала в пятницу, 1 октября. Выпуск начнется в 1.30 (мск).