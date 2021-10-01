Победителя «Голоса 60+» выберут в прямом эфире Первого канала

Фото: © пресс-служба Первого канала
Финал четвертого сезона шоу «Голос 60+» состоится в прямом эфире Первого канала в пятницу, 1 октября. За победу поборются восемь участников.
В финал от каждого наставника попали по два артиста. Команду Валерия Леонтьева представят Мухамед Гайфулин и Петр Урбановичус, команду Лаймы Вайкуле — Евгений Соломин и Николай Гусев, от Олега Газманова в финал прошли Михаил Серебряков и Михаил Дроздецкий, от Стаса Намина — Андрей Михайлов и Ольга Котова.
Самый старший участник «Голоса 60+» — Михаил Серебряков, пенсионеру и ветерану Великой Отечественной войны 97 лет.
Победителя шоу «Голос 60+» выберут в прямом эфире Первого канала в пятницу, 1 октября. Выпуск начнется в 1.30 (мск).
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