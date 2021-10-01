НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Туризм #Гео #ЧП

Бензовоз сбил «Жигули» с дороги в Хакасии

Источник:
Sibnet.ru
441 0

Бензовоз и «Жигули» столкнулись на встречной полосе в Хакасии, легковая машина улетела в кювет, сообщает УГИБДД по Хакасии.

По предварительной информации авария произошла в пятницу утром на 392 километре автодороги «Енисей». Водитель бензовоза двигался со стороны Красноярска в направлении Абакана. Водитель «ВАЗа» двигался во встречном направлении.

В результате столкновения автомобиль «ВАЗ» слетел с дороги и опрокинулся. Водитель легковушки госпитализирован.

По факту дорожной аварии проводится расследование. Полицейские выясняют все обстоятельства ДТП.

Еще по теме
Инспектор ГИБДД погиб в ДТП в «день жестянщика» в Томске
Самогруз сбил женщину и ребенка на тротуаре в Новосибирске
Дорожного попрошайку сбили в Новосибирске
Пьяный подросток в Кузбассе сбил насмерть 10-летнего мальчика
смотреть все
Хакасия #ДТП
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Аппарат космического корабля «Восток» отреставрируют в Новосибирске
Норильский воздух принесет в Новосибирск холод и снег
Бензовоз сбил «Жигули» с дороги в Хакасии
Волейбольные команды на ЧМ-2022 распределили по городам
Самое популярное
Энтузиасты выпустили модификацию сиквела S.T.A.L.K.E.R.
Игра Life is Strange обзаведется современной графикой
Правительство выступило против снижения пенсионного возраста
Путин перечислил главных врагов России
Обсуждение (0)
Картина дня
Лукашенко ответил на вопрос о присоединении Белоруссии к России
Власти прекратят экономить на зарплатах чиновников
«Газпром» стал поставлять газ в Европу в обход Украины
Инфекционист заявил о самой тяжелой волне коронавируса
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Самое обсуждаемое
34
Правительство выступило против снижения пенсионного возраста
28
Кадыров рассмеялся, докладывая о результатах выборов в Чечне
20
Лавров и Шойгу отказались от думских мандатов «Единой России»
18
Путин пообещал новую поддержку семьям с детьми
17
Путин перечислил главных врагов России
Sibnet.Ru