Бензовоз сбил «Жигули» с дороги в Хакасии

Бензовоз и «Жигули» столкнулись на встречной полосе в Хакасии, легковая машина улетела в кювет, сообщает УГИБДД по Хакасии.

По предварительной информации авария произошла в пятницу утром на 392 километре автодороги «Енисей». Водитель бензовоза двигался со стороны Красноярска в направлении Абакана. Водитель «ВАЗа» двигался во встречном направлении.



В результате столкновения автомобиль «ВАЗ» слетел с дороги и опрокинулся. Водитель легковушки госпитализирован.



По факту дорожной аварии проводится расследование. Полицейские выясняют все обстоятельства ДТП.