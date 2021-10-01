Бензовоз сбил «Жигули» с дороги в Хакасии

Бензовоз и «Жигули» столкнулись на встречной полосе в Хакасии, легковая машина улетела в кювет, сообщает УГИБДД по Хакасии.
По предварительной информации авария произошла в пятницу
утром на 392 километре автодороги «Енисей». Водитель бензовоза двигался со
стороны Красноярска в направлении Абакана. Водитель «ВАЗа» двигался во
встречном направлении.
В результате столкновения автомобиль «ВАЗ» слетел с дороги и опрокинулся.
Водитель легковушки госпитализирован.
По факту дорожной аварии проводится расследование. Полицейские выясняют все обстоятельства ДТП.