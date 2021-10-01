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Эрдоган объяснил интерес Турции к российским комплексам С-400

Источник:
РИА Новости
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Фото: Doomych

Турция закупила российские зенитно-ракетные системы С-400, потому что США отказались продать ей комплексы Patriot, заявил турецкий президент Реджеп Эрдоган.

Сделка c Москвой остается одним из основных раздражителей в американо-турецких отношениях, она стала поводом для санкций и ограничения военно-технического сотрудничества между партнерами по НАТО. «Я думаю это того стоило. <...> Мы вправе укреплять нашу оборону, как нам заблагорассудится», — приводит РИА Новости слова Эрдогана.

В декабре 2018 года Госдепартамент США одобрил продажу Турции комплексов Patriot на сумму 3,5 миллиарда долларов. Анкара тогда просила сопроводить сделку офсетными обязательствами (передаче технологий) со стороны американцев, но власти Штатов оставили этот вопрос на усмотрение компаний-производителей.

К этому времени Турция уже заключила контракт с Россией на полковой комплект С-400, который поставили летом-осенью 2019 года. Вашингтон требовал от Анкары отказаться от российских систем в пользу Patriot, отменив продажу новейших истребителей F-35 и введя санкции.

В конце августа Эрдоган заявил, что Турция собирается приобрести у России второй полк С-400.

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Оборона #Военная политика #Оружие
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