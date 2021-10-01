Ролик мэрии Красноярска с Харламовым стал популярен в TikTok

Ролик мэрии Красноярска с юмористом Гариком Харламовым набрал в TikTok больше 23 тысяч просмотров, страницу в этой соцсети администрация города завела для общения с молодежью.

Мэрия Красноярска рассказывает о жизни города во всех соцсетях, в том числе в TikTok. Последний ролик набрал 23,7 тысячи просмотров.

В нем появлялась на фоне неба фраза «Когда у меня спрашивают, какой город в России самый крутой…», а затем звучат слова Гарика Харламова из передачи на ТНТ «Игра»: «Красноярск!».

«Мы любим свой город. И любим рассказывать вам о том, как Красноярск меняется. У администрации города есть официальные странички во многих социальных сетях. Мы есть даже в TikTok. Многие подумают — "зачем там-то нужна администрация?!". Ну как зачем, ответим мы — там "зависает" не только молодежь. И почему бы и там не рассказывать о нашей с вами жизни?», — сообщает мэрия.