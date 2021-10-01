Пеле выписали из больницы

Знаменитый футболист Пеле выписан из частной клиники после месячной госпитализации. Он написал трогательное послание, поблагодарив поклонников со всего мира за поддержку.

«Эдсон Арантис ди Насименту (настоящее имя Пеле) выписан из больницы утром 30 сентября 2021 года. Состояние пациента стабильно, он продолжит курс химиотерапии после операции по удалению опухоли кишечника, проведенной 4 сентября», — говорится в заявлении клиники «Альберт Эйнштейн».

«Когда путь труден, празднуйте каждый сделанный шаг. Сосредоточьтесь на своем счастье. Это правда, что я больше не могу прыгать, но в последние несколько дней я бил кулаком по воздуху больше раз, чем обычно. Я очень счастлив вернуться домой. Хочу поблагодарить всю команду больницы, которая сделала мое пребывание приятным, оказав добрый и очень сердечный прием. Спасибо также всем тем, кто издалека наполняет мою жизнь посланиями любви», — написал звезда футбола в Instagram.

80-летний Пеле был госпитализирован в конце августа для планового обследования, которое выявило опухоль. Он перенес операцию по удалению опухоли в толстой кишке. В течение госпитализации состояние Пеле ухудшалось, в связи с чем его несколько раз переводили из обычной палаты в отделение полуинтенсивной терапии.

Бразилец — единственный игрок в истории, трижды побеждавший на чемпионате мира. Международная федерация футбола (ФИФА) признала его лучшим игроком столетия.