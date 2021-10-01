Локоть объяснил сбои в отоплении домов на левом берегу Новосибирска

Сбои в отоплении домов на левом берегу Новосибирска произошли из-за неисправности подкачивающей насосной станции и множества порывов сети теплоснабжения, но ситуация должна исправиться к субботе, сказал в пятницу журналистам мэр города Анатолий Локоть.

Отопление начали давать в Новосибирске с 22 сентября, всех жителей должны были обеспечить теплом до 28 сентября. Но на левом берегу в большинстве домов батареи остались холодными.

«Произошли определенные сбои на левом берегу. Связано это с неисправностью ПНС-2. Мы вынуждены были одобрить решение СГК о включении локальной котельной в Кировском районе, которая взяла на себя нагрузку обеспечения теплом жителей Кировского района», — сказал Локоть.

По его словам, жители Ленинского района остались без тепла из-за порывов в сети теплоснабжения. Два дня специалисты занимаются ремонтом.

«Ситуация стала улучшаться… Особенно по Кировскому району. К концу дня обещают выйти на параметры все службы, в том числе для жителей Ленинского района… Делается все возможное, чтобы обеспечить теплом жителей Ленинского района», — сказал мэр Новосибирска.