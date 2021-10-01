Власти прекратят экономить на зарплатах чиновников

Российские власти перестанут экономить на зарплатах чиновников: индексация, прекращенная на фоне кризиса из-за пандемии коронавируса, возобновится в 2022 году.

Индексация зарплат госслужащих на 4% запланирована с 1 октября 2022 года и до 2024 года включительно, она коснется всех категорий работников федеральных государственных учреждений, пишет РБК со ссылкой на предложения кабмина, внесенные в Госдуму.

Также повышение коснется судей, прокурорских работников, сотрудников СК, федеральных государственных гражданских служащих и других категорий работников федеральных государственных органов.

Также с 1 октября следующего года предусмотрено ежегодное повышение зарплаты военных и приравненных к них лиц. Индексация будет составлять те же 4%.

В прошлом году было решено отказаться от индексации зарплат госслужащих, кроме военных, в целях экономии средств. Предложение исходило от Минфина. Это должно было сэкономить бюджету в 2021 году 2,9 миллиарда рублей.