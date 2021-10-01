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Инфекционист заявил о самой тяжелой волне коронавируса

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Группа компаний S7

Текущая волна пандемии коронавируса в России будет самой тяжелой, стабилизируется ситуация только к середине декабря, сообщил педиатр-инфекционист Евгений Тимаков.

«Самая тяжелая будет вот эта волна, которая у нас растянется на шесть месяцев. Это третья волна, она еще идет, она началась в июне и продолжается», — цитирует Тимакова ТАСС.

Врач считает, что снижение числа заболевших начнется в ноябре, а в середине декабря ситуация стабилизируется.

По его мнению, будут четвертая и пятая волны, но количество тяжелых случаев будет гораздо меньше.

Новый рекорд смертности от коронавируса был установлен в России 29 сентября. За сутки от этой болезни умерли 857 человек.

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Жизнь #Здоровье #Новости COVID19
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