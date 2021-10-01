Совладельца Traveler's Coffee осудили за поджог конкурентов

Советский районный суд Новосибирска приговорил совладельца компании Traveler's Coffee Анвара Пириева к семи годам лишения свободы за организацию поджогов имущества бывших бизнес-партнеров, сообщается на сайте суда.
В 2017 году сгорели дача и баня, принадлежавшие топ-менеджеру одной из новосибирских сетей кофеен, а в июне огонь уничтожил его Toyota Land Cruiser. Осенью в полицию поступили сообщения о поджоге трех различных кофеен в Новосибирске, Красноярске и внедорожника Range Rover Evoque, которым владела соучредитель одной из них.
Расследование установило, что их предполагаемым организатором был предприниматель Анвар Пириев. Мотивом преступлений, говорится в деле, могла стать конкуренция между бывшими бизнес-партнерами, якобы Пириев хотел дезорганизовать конкурентов. Свою вину он признал частично.
«Путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок семь лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении.
Бизнесмен находится в СИЗО три года, пока шло следствие и суд, он может ходатайствовать об условно-досрочном освобождении, так как день в СИЗО приравнивается к полутора дням в колонии общего режима. Кроме того, он может обжаловать приговор.
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